اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ تعتزم تنفيذ اﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﺑﺸﺮق اﻟﺴﻮدان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺮ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺑﻤﺪﻥ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺣُﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳـﺮﺍﺡ ﻗﺎﺋﺪﻫﺎ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﺍﺅﻭﺩ. ﻭﺃﺻـــﺪﺭﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ 10 ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺣُﻜﻤًﺎ ﺿﺪ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻤﺪﺓ ﻋﺎﻡ، ﺑﻌﺪ ﺿﺒﻄﻪ ﻣﺘﺴﻠﻼ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻣﻊ ﺇﺛﻴﻮﺑﻴﺎ ﻓﻲ 24 ﺃﺑﺮﻳﻞ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺮﺣﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﻟﻰﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ )ﻛﻮﺑﺮ( ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻟﻘﻀﺎء ﻣﺪﺓ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ. ﻭﺃﻣﺮﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﻓﻲ 2 يوليو ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ، ﻣﻊ ﺇﺭﺟـﺎﻉ ﻣﻠﻒﻗﻀﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﻭﻫﻮﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ. ﻭﻭﺯﻋـﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺩﺍﺅﻭﺩ ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺗ ﺘﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﻭﻻﻳــﺎﺕ ﺷـﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺈﻁﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ.

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