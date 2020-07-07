الجالية السودانية بالإمارات ترسل الدفعة الثانية من المستلزمات الطبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصلت إلى مطار الخرطوم مساء امس الاثنين الدفعة الثانية من شحنة المستلزمات الطبية والتجهيزات العلاجية والوقائية المقدمة من الجالية السودانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مبادرة حملة ” دعم الوطن ” في إطار التكاتف الوطني، والحرص على إسناد الجهود الوطنية وجهود الحكومة فى مجابهة فيروس كورونا من قبل الجالية ممثلة في (مجالس إدارات أندية الجالية السودانية بالإمارات و مجلس العمل السوداني والأساتذة السودانيين بجامعة الإمارات في العين، والمجموعة الطبية السودانية في الإمارات).

وأعرب سعادة محمد الأمين الكارب سفير جمهورية السودان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديره للجالية السودانية في الإمارات والتي تتفاعل مع قضايا الوطن، ودورهم البارز لإنجاح حملة ” دعم الوطن ” مشيدا بجهود رئيس وأعضاء الحملة، وعن تقديره لدور أعضاء مجالس إدارات الأندية السودانية في الإمارات، مؤكدا على ان هذه الوقفة تعني إدراك الجالية لمسئوليتها الوطنية في تلك الظروف التي تمر بها البلاد وسائر بلدان العالم قاطبة، وإذكاء لروح التعاون والبذل وإعلاء لقيم التضحية، كجزء يسير من رد الجميل للوطن لتفادى الآثار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وثمن الدور الذي تقوم به دولة الإمارات للحد من تفشي جائحة ” كوفيد – 19 ” عالميا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات كانت و لا تزال صاحبة مواقف مشرفة تجاه الإنسانية عموما خلال هذه الأزمة، مشيدا بالمساعدات الإنسانية والتنموية التي ظلت تقدمها الإمارات للسودان، مؤكدا على مواقف الدولة النبيلة المساندة دائما للشعب السوداني في كل الأحوال والظروف.

و أوضح أن السودان تلقى من الإمارات في الفترة الأخيرة مساعدات طبية وإنسانية مساهمة منها في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية في السودان، معربا عن تقدير السودان للجهود الإنسانية والتنموية التي تضطلع بها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بقيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة وذلك على الساحة السودانية في المجالات كافة.

وأكد السفير محمد الأمين الكارب إن رعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للحملة التي أطلقها السودانيون المقيمون بدولة الإمارات العربية المتحدة، التي يتم تنفيذها بإشراف السفارة السودانية في أبوظبي ، تعزز هذا النهج، وتنتقل به إلى مرحلة متقدمة من الدعم والمساندة والشراكة الإنسانية، مؤكدا أن السودان حكومة وشعبا يقدر كثيرا هذه الخطوة التي من شأنها أن تحدث الفرق المطلوب في جهود التصدي لجائحة كورونا في السودان.

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من جانبه قال الدكتور علي زايد بريمة، رئيس مبادرة حملة ” دعم الوطن ” إن تسليم الشحنة الثانية تم بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ لمكافحة جائحة كورونا في السودان، وجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، وأشاد بجهود السفارة السودانية في أبوظبي والدور الكبير الذي قامت به لتسهيل مهمة الشحن إلى السودان، وبمتابعة حثيثة من سعادة السفير محمد الأمين الكارب، موضحا أن الشحنة تحتوي على 100 كرتونة تضم (مستلزمات طبية لسد النقص في غرف العناية المركزة، بالإضافة إلى الألبسة الواقية والأقنعة الطبية الجراحية، ومستلزمات طبية أخرى.

من جانبه قال محمد بهاء الدين، نائب رئيس مبادرة حملة دعم الوطن:” أن الجالية السودانية في الإمارات، بذلت جهود كبيرة للوفاء بمسؤولياتها الإجتماعية والعمل مع الحكومة والشعب السوداني في مكافحة الوباء، حيث توجت الحملة بإرسال شحنتين من المستلزمات الطبية، من خلال استنفار وتوحيد الجهود، لاستقطاب المعينات الممكنة واللازمة التي يقترحها المختصون، وتحديد كيفية توصيلها للجهات المختصة بالسودان، وتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة بما يمكن توفيره من معينات تساعد في الحد من إنتشار فيروس كورونا.

وأضاف محمد بهاء الدين: إن الحملة لم تقتصر على إرسال المعينات الطبية، فقط بل قامت بتوجيه رسالة تكاتف ومؤازرة لجهود دولة الإمارات المتواصلة في مواجهة جائحة كورونا، من خلال حشد أبناء الجالية وتوجيههم الى الإنخراط في المبادرات الطوعية التي أطلقتها الجهات المعنية بالإمارات خلال الأشهر الأربعة الماضية،

كما عملت الحملة على إرسال رسائل توعية بمخاطر كوفيد-19، عبر وسائط التواصل الإجتماعي، إشتملت على ملصقات ومقاطع فيديو توعوية.