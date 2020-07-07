ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺒﺠﺎ: يجب ﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺳﺘﺮﺧﺎص دﻣﺎء ”اﻟﻨﻮﺑﺔ واﻟﺒﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ“

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺷﺪﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺒﺠﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﺍﺳﺎﻣﺔ ﺳﻌﻴﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﺳﺘﺮﺧﺎﺹ ﺩﻣـﺎء ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﻲ ﻋﺎﻣﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺻﺤﻔﻲ : ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺃﻭ ﺗﻐﻴﻴﺒﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ.ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻤﺪ ﺃﻳﺪﻳﻨﺎ ﺑﻴﻀﺎء ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻧﺪﻋﻮﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﺳﻮﺍء ﻭﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻕ.
ﻭﻧﻮﻩ ﺳﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟـﻮﺯﺭﺍء ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺳﻮﻑ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ في مليونية 30 يونيو ﻗﺎﻟﺖ ﻛﻠﻤﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮﺡ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻭﻻً ﻭﺛﺎﻧﻴﺎً ﻭﺛﺎﻟﺜﺎً.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﺄﻥﺍﺗﻔﺎﻕ ﺇﻋﻼﻥ ﺟﻮﺑﺎ ﺣﺪﺩ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺟﻮﺑﺎ.ﻭﺣﺪﺩ ﺃﻁﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻭﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ .
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻓﻲ ﻛﺎﺑﻴﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺗﻘﺎﻟﻴﺔﻫﻲ ﺇﺣـﺪﻯ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻨﺤﺔﻣﻦ ﺃﺣﺪ. ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ”ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓﺍﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺍﻁﻨﻲ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻧﻴﺮﺗﺘﻲ ﺑﻮﺳﻂﺩﺍﺭﻓﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮﺍﻷﻣﻦ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ.(الجريدة)
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