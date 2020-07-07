الصحة: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس كورونا إضافة إلى تسجيل 8 حالة وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم 83 إصابة و الجزيرة 15 اصابة ونهر النيل 16 اصابة وسنار 6 اصابات و اصابة واحدة في كل من النيل الابيص وجنوب وغرب كردفان واصابتين في كل من البحر الاحمر وغرب كردفان اما الوفيات فقد سجلت 5 حالات في الخرطوم وحالة واحدة في كل الجزيرة وشمال دارفور وكسلا

وأكدت الوزارة وفق تقريرها اليومي التراكمي ارتفاع الحالات منذ بداية الجائحة الي 9894 اصابة متضمنة 616 حالة وفاة واشارت الوزارة الي ان اجمالي الحالات تراكميا حسب الولايات المتاثرة فان ولاية الخرطوم سجلت 7214 اصابة تليها 955 اصابة ولاية الجزيرة ثم 183 اصابة شمال كردفان ثم 250 اصابة ولاية القضارف و 195 اصابة ولاية سنار و158 اصابة النيل الأبيض اضافة الي اصابات متعددة في عدد من الولايات واوضحت الوزارة الي تماثل 226 حالة للشفاة 173 حالة في الخرطوم و 51 حالة في الجزيرة وحالة واحدة في كل من سنار وغرب دارفور ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الي 4899 حالة وشددت الوزارة الي ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه علي الارقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات لبقية ولايات السودان

يذكر ان الفحص المعملي اليومي تم لعدد 337 عينة في المعمل القومي للصحة العامة 337 عينة اجمالي العينات المفحوصة لاول مرة 104 عينة اجمالي العينات الموجبة لاول مرة بنسبة ايجابية 30.4% كما تم فحص عدد 33 عينة في معهد النيل الازرق و33 عينة اجمالي العيانات المفحوصة لاول مرة 21 عينة الموجبة لاول مرة بنسبة 63.6%

اما معهد بالبحر الأحمر العينات المفحوصة 5 عينات و5 عينات مفحوصة لاول مرة وعينتان الموجبة لاول مرة بنسبة ايجابية 40%

فكانت اجمالي العينان المفحوصة 375 عينة والمفحوصة لاول مرة 375 عينة والموجبة لاول مرة 127 عينة بنسبة 33.9. %

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