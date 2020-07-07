الاعلان عن العودة للحكم الإقليمي ومنح إقليم دارفور سلطة حصرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المجلس السيادي، عن اتفاق مع الجبهة الثورية ،على عودة الحكم الإقليمي للسودان، وأن تصبح دارفور اقليماً واحداً يتمتع بسلطة حصرية.

وقال عضو المجلس ،محمد حسن التعايشي خال مخاطبته معتصمي (نيرتتي) بوسط دارفور، الاثنين، إن ثورة ديسمبر أرست الأسس المتينة للكفاح المدني السلمي والذي يجب أن يكون السلاح لنيل الحقوق والمطالب.

وأشاد عضو المجلس السيادي، بمشاركة كنداكات (نيرتتي) في مساندة الاعتصام والتضامن مع قضايا شعبها، مؤكداً أن ثورة ديسمبر ليست ثورة من أجل إسقاط النظام البائد وليست انتفاضة سياسية الغرض منها تبديل نظام بنظامٍ سياسي آخر، وإنما هي ثورة من أجل إحداث انقاب وتغيير كامل في عاقة الدولة بالمجتمع.

وبحسب صحيفة التيار، أعرب التعايشي عن سعادته بالسلوك الحضاري السلمي الذي انتهجه مواطنو (نيرتتي) في التعبير عن مطالبهم المشروعة.

وأكد أنّ زيارة الوفد الاتحادي لـ (نيرتتي) جاءت من أجل تعزيز قيم الكفاح المدني السلمي كوسيلة لنيل الحقوق، وأضاف أن الحكومات السابقة خاصة حكومة العهد البائد كانت تتعامل مع حركة الاحتجاج السلمي بالكبت والعنف، مبيناً أن النظام البائد أرسل طائرات الانتنوف لهذه المناطق وأحالها إلى رماد وارتكب أفظع إبادة جماعية، واصفاً تلك الحقبة بالسوداء في تاريخ التجارب السياسية السودانية.