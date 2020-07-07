ضابط إماراتي يكشف عن خلية تجسس تابعة للإمارات بالسعودية وتفاصيل خطيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر حساب إماراتي شهير بتسريباته السياسية على تويتر مفاجأة من العيار الثقيل، بزعمه وجود خلية تجسس إماراتية بالسعودية تضم شخصيات سعودية تعمل لصالح ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

حساب “بدون ظل” ـ الذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي ـ كشف تفاصيل هذه الخلية في المملكة العربية السعودية وأشار إلى أن ابن زايد أمر بزيادة عدد عملاء الإمارات داخل المملكة.

ودون وفق ما رصدته (وطن) ما نصه:”الشيخ محمد بن زايد ، يأمر بسرعة زيادة عملائنا المجندين ، داخل السعودية بنسبة ٣٠% لتغطي احتياجاتهم بعد تفعيل الضريبة الجديدة”

وبينما لم تصدر أية تصريحات رسمية بخصوص هذه المزاعم سابقا من الجانبين السعودي والإماراتي، إلا أنه سبق أن أعلنت سلطنة عمان عن ضبطها خلية تجسس إماراتية في مسقط وتسبب هذا الأمر في توتر العلاقات بين البلدين حتى اللحظة.