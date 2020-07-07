قناة “العربية” تبث مشاهد من لعبة فيديو على أنها قصف لقاعدة “الوطية”!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نشرت قناة “العربية الحدث”، عبر حسابها الرسمي، فيديو قالت إنه يظهر لحظة توجيه ضربات لقاعدة الوطية في ليبيا
وأظهرت اللقطات الليلية لحظة استهداف القاعدة بصاروخ، واشتعال النيران داخلها على نطاق واسع.
المفاجأة تمثلت في أن الفيديو الذي نشرته “العربية” ليس سوى لعبة فيديو، لا أصل لها على أرض الواقع.
ونشر ناشطون فيديو من لعبة “Arma 3″، تظهر بعض المشاهد التي نشرتها “العربية” في تقريرها عن قصف الوطية.
اللافت أن “العربية” اقتصت جزءا من فيديو منشور عن اللعبة في تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
وسخر ناشطون من “سقطة العربية”، قائلين إن الوضع في ليبيا لا يمكن التضليل عليه بأساليب بدائية.
وكان المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، عبد المالك المدني، قال إن طيرانا من نوع “ميراج 2000-9” مملوك لدولة الإمارات متورط في القصف.
عربي21
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