عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

الادارة العامة للشرطة الامنية تضبط عدد أسلحة صغيرة (طبنجات) بولاية القضارف

بيان هام لوكيل قطاع الكهرباء بوزارة الطاقة والتعدين

الغرفة التجارية : تعلن عن تصدير اول شاحنة ذهب بالسودان

السوداني الدولية

والي الخرطوم يشيد بنجاح الشرطة في تأمين مسيرة 30يونيو

الكباشي يلتقي بنظارات وعمد شرق السودان

هيئة مياه (الخرطوم) وراء أزمة العطش في مدن الوادي الاخضر

آخر لحظة

٨ إصابات بكورونا وتزايد حالات الشفاء بالبحر الأحمر

حمدوك يشكل لجنة رفيعة للتنسيق مع (يونيتامس) ويستبعد الدعم السريع

مؤتمر البجا المعارض يحذر من محاولات تغييب الشرق

(18) مطلب لمعتصمي نيرتتي ..

ضبط ( 468) قطعة سلاح صغير بولاية القضارف

جهاز المخابرات يضبط شبكة تزيف عملة

صحيفة القوات المسلحة

قوة مشتركة لحسم التفلتات الأمنية في نيرتتي

لجنة أمن الخرطوم تشيد بيقظة القوات النظامية في تأمين مسيرة 30 يونيو

مانيس : حريصون على تعزيز علاقاتنا مع السعودية

وزراء الري يواصلون المفاوضات الثلاثية للتوافق لملء وتشغيل سد النهضة

صوت الأمة

اتهام بنك السودان بإهدار عائدات صادر الثروة الحيوانية

العدل تنشئ محكمة عامة فى نيرتتي لبسط القانون

السعودية تستضيف مؤتمر أصدقاء السودان لدعم السلام

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أخبار اليوم

مهندسو الكهرباء يلوحون بالاضراب عن العمل ووكيل الطاقه يوضح

وكيل قطاع الكهرباء: رفع الظلم عن المهندسين التقنيين

الحج والعمرة ضياع الصكوك الأصلية لأوقاف بالسعودية

حزب الامة يصدر بيانا حول إعتصام نيرتتي

الوطن

تصدير شحنة ذهب بقيمة ٥٠ مليون دولار

سرقة مرتبات وزارة الصحة بكسلا

تكدس بصات العالقين في معبر أرقين ومدير المعبر ينفي تلقيه أوامر بالفتح

الخرطوم:تفكيك شبكة لتزوير العملات .. القضارف:ضبط “٤٥٠” مسدس مهرب

الحرية والتغيير تتنازل عن 15 مقعد من نسبتها في التشريعي للجبهة الثورية

بيان من أسرة البروفيسور “إبراهيم غندور”

السوداني

وزير الإعلام: مطالب اعتصام نيرتتي مشروعة

تعثر مفاوضات السلام بالخرطوم والوسيط الجنوبي يهدد بالمغادرة إلى جوبا

تعيين الفريق عز الدين مديراً للشرطة أطاح بـ(9) من القيادات

إعتصام نيرتتي… ( القطعة النظيفة) تريد العيش في سلام!!

استجواب بكري حسن صالح في قضية إعدام ضباط حركة (28) رمضان

جمال الوالي: ليس في ملكيتي أراض لاستردادها و ما حدث عمل انتقائي معلوم الغرض

ترتيبات لتصدير طن ذهب بقيمة (50) مليون دولار

النيل الدولية

ضياع الصكوك الأصلية لأوقاف بالسعودية

مواصلة المفاوضات الثلاثية للتوافق لملء وتشغيل سد النهضة.

الوفد الاتحادي بنيرتتي يستجيب لمطالب المعتصمين .

كشف شبكة تزييف للعملة السودانية وضبط كافة عناصرها

وكالة السودان للأنباء “سونا”

التعايشي يعتذر للمعتصمين في نيرتتي

التعايشي: الثورة جاءت من أجل إحداث إنقلاب وتغيير كامل

الوفد الاتحادي بنيرتتي يستجيب لمطالب المعتصمين وتوافق تام حولها

وزير الثقافة والإعلام:ننظر بالفخر لنضال نرتتي السلمي المدني الديمقراطي

الثروة الحيوانية تجهز 500 ألف رأس ضأن لتصديرها للسعودية

الحج والعمرة ضياع الصكوك الأصلية لأوقاف بالسعودية

المجلس الأعلي للحج والعمرة: تسليم ملفات العاملين لإزالة التمكين

تدشين المنصة الإعلامية الموحدة للشئون الدينية والأوقاف

وزير الصناعة والتجارة يعلن انطلاق مشروع المسح الصناعي

الصناعة والتجارة وجهاز الاحصاء يتفقان على إجراء المسح الصناعي

وكيل الصناعة والتجارة: 47 مليون جنيه ميزانية المسح الصناعي

المدير القطري لليونيدو يشيد بوزارة الصناعة فى تنفيذ المسح الصناعي

غرفة النقل توجه بالالتزام بنظام المقطورة الواحدة

مدير معبر أرقين ينفى تلقي أوامر بفتح المعبر

أبشر يؤكد دعمه لقطاع الثروة الحيوانية بغرب كردفان

اطلاق مبادرة خليك في البيت بعد رفع الحظر

ملتقي المدراء التنفيذيين لمحليات الخرطوم اليوم بديوان الحكم الاتحادي

بدء دورة تدريب المدربين لموظفي الدولة

المدير التنفيذي لمحلية اللعيت يثمن مبادرات منتدى أبناء شمال دارفور

مبادرة من شباب شارع الحوادث بالجزيرة لتطهير مراكز العزل

اعتصام مزارعي القطاع المطري بالنيل الأبيض

غابات شمال كردفان تستعد للموسم الزراعي

محلية سرف عمرة تبحث التدابير الوقائية لموسم الأمطار