الإئتلاف السوداني: منح لدراسة البكلاريوس 2020-2021م

التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن الإئتلاف السوداني للتعليم للجميع عن منح دراسية لدراسة البكلاريوس ينظمها الإئتلاف بتنسيق مع المنظمة العالمية لرعاية الأسرة والطفل وبالشراكة مع الجامعة العربية المفتوحة. Advertisements وذكر الإئتلاف في تعميم صحفي يوم الاثنين بحسب صحيفة الصيحة، إن المنح تشمل الرسوم الدراسية كاملة. وأوضح أنها تستهف الأيتام والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة والطلاب من الأسر ذوي الدخل المحدود والذين لم يستطيعوا إكمال تعليمهم الجامعي منذ العام 1990 وحتى 2020م على أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة سودانية نجاح أو ما يعادلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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