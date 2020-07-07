قيادي بالحزب الشيوعي يتعرض إلى انتقادات واسعة عقب تلميحه للامتعاض من «زيّ محتشم» لمذيعة بتلفزيون السودان

تعرَّض القيادي بالحزب الشيوعي السوداني “كمال كرار” إلى انتقادات واسعة بمنصات التواصل الاجتماعي، عقب تلميحه بالامتعاض من زيِّ محتشم لإحدى مذيعات تلفزيون السودان، ناعتا إياه بتلفزيون “طالبان”، داعياً لـ”الحل في البل”، إضطر على إثر ذلك لحذف المنشور من على صفحته بفيسبوك.

وكان “كرار” قد كتب على صفحته مشيراً إلى صورة مذيعة بحسب صحيفة السوداني: ( نشرة ٩ اليوم .. من تلفزيون طالبان .. الموجود في أم درمان .. وما زال النظام العام موجوداً .. وما زالت توجيهات الطيب مصطفى سارية .. والحل في شنو ؟).

وأرفق مع المنشور الصورة التي يعنيها لـ مذيعة سودانية محتشمة ترتدي ثوباً سودانياً وتغطي عنقها و شعرها.

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وقوبل ذلك بانتقادات حادة على صفحته، مما اضطره لحذفه، إلا أن المنشور لم يقف على ذلك، إذ تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصاتهم بشكل واسع، مُعبرين عن سخطهم تجاه من يربطون التمسك بالقيم و الحجاب بنظام أو أشخاص.

وعلق البعض بقولهم: أن الحجاب فريضة احترمته حتى قوانين الغرب ولا تعترض عدداً من الدول غير المسلمة، على حرية النساء المسلمات في الحشمة والحجاب حتى على مستوى المسؤولات في الدولة، آخرهن القاضية البريطانية المحجبة التي تم تعيينها مؤخراً “رافيا أرشد”، فكيف بنا كمجتمع مسلم محافظ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)