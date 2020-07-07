سرقة مرتبات موظفي وزارة الصحة كسلا

تحقق السلطات بمدينة كسلا في واقعة سرقة مرتبات العاملين بوزارة الصحة التي تمت سرقتها من داخل الخزنة بعد فتح الاقفال بصورة طبيعية وسرقة المبلغ المالي الضخم وإعادة الباب إلى وضعه الطبيعي دون إحداث خسائر وتشوهات في اقفال الباب، واستدعت السلطات امناء الخزينة للتحقيق معهم لمعرفة ملابسات السرقة الغريبة، عقب اختفاء مبلغ من مرتبات العاملين الذي اكتشف أمره صبيحة الاحد بواسطة احد الصرافين عند دخوله غرفة الخزنة وقام على الفور بإخطار ادارة الوزارة التي بدورها أخطرت السلطات المختصة .

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وبحسب الوطن ، تشير الوقائع الكارثية الي أن الجهات المسؤولة من الخزينة وضعت المال في غرفة الخزنة بعد امتلاء الخزانة الرئيسة بأموال مرتبات العاملين وفضل المسؤولين من الخزنه ترك المبلغ داخل الغرفة وايصاد أبوابها بالاقفال (الطبل) ومغادرة مبني الوزارة نهاية الدوام عصر الخميس، تاركين مليارات الجنيهات موضوعة داخل أكياس بغية صرفها للعاملين مطلع الاسبوع، الا أن السارق لم ينتظر إضاعة الفرصة الذهبية للأموال التي يسيل لها اللعاب وفضل اقتحام الغرفة بطريقة ناعمة واكتفى

بسرقة مايربو على أربعمائة ألف جنيه وغادر مسرح الجريمة تاركا خلفا مليارات الجنيهات واثار اختفاء المبلغ المالي الكبير عدة تساؤلات في انتظار الاجابات العاجلة من مدير عام الصحة المسؤول الأول من المال العام والمناط به المحافظة عليه

والمدير المالي والصرافين والحراسة الموجودة بالوزارة وتساءل الناس عن لماذا لم يتم التامين علي الخزنة المكدسة بالاموال في ظل الزيادة الكبيرة في مرتبات العاملين ولماذا تجاهلت الوزارة وجهات الاختصاص تأمين المبلغ الضخم بإحضار الشرطة للحراسة وطالبوا بسرعة التحقيق في الأمر ومعرفة اوجه التقصير.

الخرطوم( أخبار الخليج 365)