وزارة الصحة: تسجيل (127) اصابة جديدة وشفاء (226) ووفاة(8) حالات بكورونا  

التاريخ: 07-يوليو-2020
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أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (127) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (8) وفيات، منها (83) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم، بحسب التقرير الوبائي الجمعة 3 يوليو 2020م.
يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (9894) إصابة منها (7214) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (616) وفاة.
هذا وقد تماثلت (226) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (4899).
الخرطوم( أخبار الخليج 365)
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