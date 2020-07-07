طلب من إستشارية نادي الهلال لوزارة الرياضة بخصوص الكاردينال

الخليج 365 : كشف مصدر رفيع المستوى داخل الهيئة الاستشارية لمجلس ادارة نادي الهلال أن الهيئة دفعت بمذكرة للوزير الدكتور آدم كبير البشير رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بولاية الخرطوم تطالب بالتمديد لمجلس ادارة نادي الهلال الحالي بقيادة أشرف الكاردينال وأوضح المصدرأن المذكرة سُلمت للسيد الوزير قبل قرار لجنة ازالة التمكين والتي أنهت تكليف عدد من المسؤولين بولاية الخرطوم من ضمنهم رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأشار المصدر أن أبرز الاسماء التي وقعت على المذكرة رئيس الهيئة الاستشارية مولانا احمد حسب الرسول ونائبه الخليفة مختار مكي الحنفي بجانب رئيس الهلال السابق الفريق اول ركن.

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