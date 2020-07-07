شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” غرامة مالية على النادي الأفريقي التونسي و منعه من التسجيل لثلاث فترات تسجيل بسبب مستحقات اللاعب الكونغولي فابريس أونداما التي تقدر بمليون دولار،وفقد الأفريقي بهذه العقوبة فرصة التعاقد مع المدافع الأيمن لفريق الهلال أطهر الطاهر الذي تلقى في وقت سابق عرضاً جاداًمن الأفريقي للتعاقد معه في التسجيلات الصيفية التي سيحدد الاتحاد التونسي موعدها في وقت لاحق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفيفا يحرم الافريقي التونسي من التعاقد مع لاعب الهلال اطهر الطاهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.