غابات شمال كردفان تستعد للموسم الزراعي

الخليج 365 :

اكملت الهيئة القومية للغابات بولاية شمال كردفان استعداداتها لزراعة اربعمائة و عشرين الف فدان (420000) في الموسم الزراعي الحالي وذلك بانتاج اثنين مليون شتلة هشاب داخل المشاتل الحكومية و المنزلية المنتشرة بالولاية

وقال مدير عام الغابات بشمال كردفان المهندس محمدين محمد ان التنسيق المحكم بين الهيئة و الجهات ذات الصلة ساهم كثيرا في اكتمال هذه الترتيبات

وابان لدى زيارته لمشتل محلية الرهد ان هنالك جملة من البرامج و المشروعات و الشراكات مع الجهات العاملة في تعمير حزام الصمغ العربي بالولاية ممثلة في منظمة فيت كير و مشروع القدرة على الصمود و الدعم السريع و لجان المقاومة ضمن مشروع “حنبنيهو “اضافة الى شركات الصمغ العربي العاملة بالولاية و الغرفة التجارية علاوة على الشراكة مع وزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية بتطبيق الاحزمة الشجرية لتعمير حزام الصمغ و الذي يمتد لمسافة اثنتا عشر مليون فدان في ست محليات بالولاية.