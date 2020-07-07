غابات شمال كردفان تستعد للموسم الزراعي

الخليج 365 :
اكملت الهيئة القومية للغابات بولاية شمال كردفان استعداداتها لزراعة اربعمائة و عشرين الف فدان (420000) في الموسم الزراعي الحالي وذلك بانتاج اثنين مليون شتلة هشاب داخل المشاتل الحكومية و المنزلية المنتشرة بالولاية
وقال مدير عام الغابات بشمال كردفان المهندس محمدين محمد ان التنسيق المحكم بين الهيئة و الجهات ذات الصلة ساهم كثيرا في اكتمال هذه الترتيبات
وابان لدى زيارته لمشتل محلية الرهد ان هنالك جملة من البرامج و المشروعات و الشراكات مع الجهات العاملة في تعمير حزام الصمغ العربي بالولاية ممثلة في منظمة فيت كير و مشروع القدرة على الصمود و الدعم السريع و لجان المقاومة ضمن مشروع “حنبنيهو “اضافة الى شركات الصمغ العربي العاملة بالولاية و الغرفة التجارية علاوة على الشراكة مع وزارة الانتاج و الموارد الاقتصادية بتطبيق الاحزمة الشجرية لتعمير حزام الصمغ و الذي يمتد لمسافة اثنتا عشر مليون فدان في ست محليات بالولاية.
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