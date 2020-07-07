تجهيز (500) ألف رأس ضأن لتصديرها الى السعودية

الخليج 365 : أعلن دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي عن تجهيز 500 ألف رأس من الضأن في المحاجر للتصدير للمملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء فترة التحجير.

وقال في تصريح لوكالة الانباء سونا أن صادرات اللحوم بلغت 5 آلاف و837 طنا و763 كيلو جراما صدرت للسعودية، مصر سلطنة عمان الإمارات قطر البحرين الكويت والاردن.

وتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة كبيرة في حركة الصادرات وانسيابها للسوق السعودي ودول الخليج.

وأشار إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق للمواشي السودانية، مؤكدا أن الصادر يدعم خزينة الدولة بالعملات الحرة.

وبلغت صادرات المواشي الحية للسعودية منذ إستئناف الصادر في مارس 450 ألف من جملة الصادر البالغة 735 ألف و452 رأسا.

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