بداء جلسات محكمة مقتل الشهيد حنفي

التاريخ: 07-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة من المقرر أن تنطلق عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة جنايات أم درمان وسط، وفق صحيفة السوداني أولى جلسات، محكمة مقتل الشهيد حنفى عبد الشكور وهي جلسة إجرائية بعد اكتمال تحقيقات النيابة العامة، وتحويل الملف إلى المحكمة المختصة للنظر في ملف القضية. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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