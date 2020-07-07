تعرض (الحج والعمرة) لاضرار بسبب ضياع مستندات لأوقاف بالسعودية

التاريخ: 07-يوليو-2020
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كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة منتصر عباس عن ضياع الصكوك الأصلية لستة أوقاف بالمملكة السعودية كان يذهب ريعها للحج والعمرة حسب إشتراط الواقف ، وأقر خلال مؤتمر صحفي بعدم الاستفادة من ريعها طوال الفترة من 2008 الى 2016.
وأشار وفق صحيفة اخر لحظة الى ترتيب أوضاع تلك الاوقاف وحل مشاكلها، مؤكدا متابعة المستشار القانوني لتلك الاضرار التي وقعت بالاوقاف.
وقال منتصر إن للحج والعمرة ست فلل في المملكة تم إيجارها بمبالغ زهيدة لم تدفع من قبل النظام السابق فيما تم إيجار أوقاف جدة للقنصلية السودانية وهو الآن بصورة جيدة.
وكشف منتصر عن مشاريع مستقبلية للمجلس تمثلت في بوابة السودان الإلكترونية وقال إن المشروع يمكن الحاج او المعتمر من تحديد الخدمات والنقل الذي يناسبه مع وتقديم شكاوى عبر التطبيق.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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