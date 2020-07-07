التاريخ: 07-يوليو-2020
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أفادت مصادر عن انتهاء اجتماع عاصف بالخرطوم الاثنين، لأطراف التفاوض في ملف مفاوضات السلام الجارية، وسط أنباء عن أن التعثر سيد الموقف، وتوقعات بعودة المتفاوضين لاجتماع مساء الاثنين.
وأفادت المصادر وفق صحيفة السوداني عن رفض مقترح لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك بشأن توزيع الأنصبة في هياكل السلطة الانتقالية.
فيما أشارت ذات المصادر أن “توت قلواك” وسيط المفاوضات قد هدد بالمغادرة إلى جوبا اليوم في حال عدم الاتفاق مساء امس.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تعثر مفاوضات السلام بالخرطوم والوسيط الجنوبي يهدد بالمغادرة إلى جوبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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