عاجل.. السودان يؤكد متانة العلاقات مع كوريا الجنوبية

الثلاثاء 7 يوليه 2020

أكد عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، متانة العلاقات الثنائية مع كوريا الجنوبية، وذلك خلال استقباله، السفير لي كي جيونق سفير دولة كوريا الجنوبية بالسودان.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن قمر الدين نوه بمشاركة كوريا الجنوبية في مؤتمر شركاء السودان، الذي انعقد برعاية ألمانيا مؤخراً، مثمنا الدعم السخي الذي قدمته كوريا للسودان لمجابهة تحديات الفترة الانتقالية.

وأكد أهمية العمل لتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمار، مشيرا إلى الأثر الإيجابي للاستثمارات الكورية على الاقتصاد السوداني.

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وأوضح أن السودان يعمل على إصلاح ومراجعة القوانين لخلق بيئة استثمار جاذبة في مجالات الزراعة والصناعة والبني التحتية وتقنية المعلومات.

من جانبه، أكد السفير الكوري في السودان، متانة العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى دعم كوريا الجنوبية للحكومة الانتقالية في السودان، ورغبة بلاده في تطوير العلاقات الثنائية وتطلع بلاده لانعقاد اللجان رفيعة المستوى بين البلدين والمزمع انعقادها بالخرطوم.

وأشار إلى اعتزام كوريا الجنوبية تقديم بعض الدعم العيني ومعدات الحماية للكوادر الطبية للمساهمة في جهود مكافحة جائحة كورونا، بالتعاون مع السلطات الصحية في السودان، والمتوقع وصوله خلال الشهر الجاري، بالإضافة لمساهمات كوريا الجنوبية لدعم المشاريع الإنسانية والتنموية عبر وكالات الأمم المتحدة العاملة بالسودان.