شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف التاجر ببورصة محاصيل القضارف اسعد الضو عن ارتفاع أسعار الذرة لقلة الإنتاج في الموسم المنصرم إضافة لتلبية برنامج الغذاء العالمي حاجته من سوق المحصول والتي تقدر ما بين(٢٠٠) الف جوال الى (٢٠) الف طن ، مؤكدا أن عجز الذرة يقدر بحوالى (١١) مليون جوال
وقال ل (السوداني) إن جائحة كورونا أثرت على العرض بالسوق ، مشيرا إلى أن سعر اردب الذرة بلغ (٩،٧٠٠) جنيه ، وقابلة للزيادة لقلة المعروض بالسوق .
وأكد مدير بورصة القضارف مصطفى أحمد ارتفاع أسعار الذرة ،و قال ل (السوداني) إن سعر اردب الذرة قفز من (٢،٨٠٠) الى (٩،٧٠٠) جنيه في بداية افتتاح السوق يناير الماضي ، عازيا الارتفاع الكبير في أسعار ه لندرة المخزون في المواسم الماضية وضعف الانتاجية وارتفاع الكمية المرحلة خارج الولاية اكثر من الوارد اضافة لارتفاع الطلب على الذرة .
كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الغذاء العالمي يرفع اسعار الذرة ببورصة القضارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.