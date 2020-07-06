نجل خاشقجي يوجه انتقادات لازعة لنظام ابن سلمان ومغردون يحذرونه من مصير أبيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه صلاح خاشقجي نجل الكاتب السعودي المغدور جمال خاشقجي، انتقادات للحكومة السعودية في تغريدة مفاجأة على غير عادته فيما حذره ناشطون من مصير أبيه الذي اغتيل غدرا وقطعة جثته بالمنشار داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وانتقد صلاح بعض الاقتصاديين لتجميلهم قرار رفع الضريبة، قائلاً إن الأحرى شرح مسببات هذا القرار، وجاء ذلك في رده على مقال لكاتب في صحيفة “عكاظ”.

وقال صلاح خاشقجي في تغريدة عبر “تويتر” منتقدا قرار النظام رفع الضرائب، خلال تعليقه على مقال للكاتب السعودي خالد السليمان، بعنوان “تناقضات بعض الاقتصاديين”، إن “زيادة الضريبة إجراء مؤلم… كان بالأحرى قيام (بعض الاقتصاديين) بشرح مسببات الإجراء المؤلم، لا تجميله”.

واتفق العديد من المغردين السعوديين مع ما قاله نجل خاشقجي منتقدين سياسات النظام العشوائية التي خربت الاقتصاد، وحذروا في الوقت نفسه نجل خاشقجي من التصريح بهذه الانتقادات التي ربما تعرضه لنفس مصير أبيه، فلا شيء بعيد أو مستغرب على الأمير المجنون ابن سلمان، حسب وصفهم.

وكانت صحيفة “عكاظ” السعودية، نشرت مقالا عبر صفحتها في “تويتر”، مقتبسة منه: من لا يحترم العلم الذي تعلمه، ليس جديراً بأن يكون في أي موقع يدلي فيه برأي أو يسهم فيه بقرار، فالمداحون المتزلفون الساعون وراء مصالحهم الشخصية هم آفة المجتمعات، يزيفون الحقائق ويخدعون المسؤولين ويضللون المجتمع!

وقال الكاتب السليمان في مقاله: إن “المتزلف لا يجب أن يخادع المجتمع لخدمة مصالحه الشخصية تقرباً من المسؤول المختص أو طمعا في الحصول على مهمة استشارية أو الحفاظ عليها”.

وعلق مغردون على المقال قائلين: “إنه زمن التطبيل والخوف من النقد وهذه مدمرة”، وأردف آخرون “مهنة التحليل لها رجالها المؤهلون”، مضيفين: ” نتمنى من بعض الصحف احترام عقول القراء”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” قد نقلت في مايو الماضي عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان قوله إنه “تقرر إيقاف بدل غلاء المعيشة بدءا من شهر يونيو 2020، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% بدءا من الأول من شهر يوليو”.