هيثم مصطفي يتقدم بطلب للدكتور كمال شداد

الخليج 365 : طالب كابتن الهلال والمريخ السابق هيثم مصطفي بإقامة مباراة قمة ودية بين فريقي الهلال والمريخ لأجل مدينة نيرتتي التي ينفذ سكانها اعتصاما منذ أيام. وقال هيثم عبر حسابه الرسمي: ‏أتقدم بمبادرة لدكتور كمال شداد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم وإدارة ناديي الهلال والمريخ بإقامة مباراة شعارها المحبة والسلام مليئة بالتقدير لأهلنا في نيرتتي، نعلم لا علاقة للسياسةبالرياضة ولكن كتضامن، وتُلعب المباراة بين أهلنا بنيرتتي من أجل رفع روحهم المعنوية).

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