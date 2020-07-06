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برنامج الغذاء العالمي يرفع اسعار الذرة ببورصة القضارف

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برنامج الغذاء العالمي يرفع اسعار الذرة ببورصة القضارف

كشف اسعد الضو تاجر ببورصة محاصيل القضارف عن ارتفاع أسعار الذرة لقلة الإنتاج في الموسم المنصرم إضافة لتلبية برنامج الغذاء العالمي حاجته من سوق المحصول والتي تقدر ما بين(٢٠٠) الف جوال الى (٢٠) الف طن ، مؤكدا أن عجز الذرة يقدر بحوالى (١١) مليون جوال

وقال بحسب صحيفة (السوداني) إن جائحة أثرت على العرض بالسوق ، مشيرا إلى أن سعر اردب الذرة بلغ (٩،٧٠٠) جنيه ، وقابلة للزيادة لقلة المعروض بالسوق .

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وأكد مدير بورصة القضارف مصطفى أحمد ارتفاع أسعار الذرة ، إن سعر اردب الذرة قفز من (٢،٨٠٠) الى (٩،٧٠٠) جنيه في بداية افتتاح السوق يناير الماضي ، عازيا الارتفاع الكبير في أسعار ه لندرة المخزون في المواسم الماضية وضعف الانتاجية وارتفاع الكمية المرحلة خارج الولاية اكثر من الوارد اضافة لارتفاع الطلب على الذرة .

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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