رفع سعر الصحيفة الورقية بالسودان الى 45 جنيه

التاريخ: 06-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements قرر صناع الصحف في السودان وبسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة، إلى اتخاذر قرار بزيادة أسعار نسخها الورقية التي يتوقع معاودة عملها بالتزامن مع رفع الحظر الصحي في السودان. وبحسب صحيفة الجريدة قرر ناشرو الصحف رفع سعر النسخة الي ٤٥ جنيه ورفع أسعار الإعلانات لمواجهة تكلفة الطباعة المرتبطة بالدولار للورق إضافة للمحروقات المرتبطة بالتوزيع ومولدات المطابع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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