تكوين لجنة أمنية لحسم المجموعات المتفلتة بالخرطوم

التاريخ: 06-يوليو-2020
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أعلنت لجنة أمن ولاية الخرطوم عن تكوين لجنة أمنية لحسم الظواهر السالبة من المجموعات المتفلته التي تستغل الحشود الجماهيرية لتحقيق النهب والسلب والتخريب وترويع المواطنين باستخدام الاسلحة البيضاء.
جاء ذلك لدى اجتماع لجنة الامن برئاسة والي الخرطوم المكلف د. يوسف الضي اليوم والذي خصص لتقييم خطة تأمين حراك ٣٠ يونيو.
وأكدت اللجنة وفق صحيفة أخر لحظة وجود سلبيات رافقت الحراك ببروز ظواهر سالبة من مجموعات متفلتة في وقت ابدت اللجنة ارتياحا لنجاح الخطة التي عززت العلاقة بين المواطن والاجهزة الامنية واشاد الاجتماع بيقظة كل القوات النظامية في تأمين الحراك وتطبيقها لخطة نوعية كما اسهم الاغلاق الذي تم قبل يومين من الحراك في انجاح الخطة.
وتعهد الوالي الضي بان يكون مستوى التنسيق الذي تم بين الاجهزة الامنية ولجان المقاومة أساسا لتقديم نموذج مستقبلي بان يصبح الامن مسئولية الجميع
وأعلن الضي ان الولاية ستدخل مرحلة الرفع الجزئي للحظر الصحي مما يتطلب خطة امنية تراعي ضرورة الاهتمام بقضايا معاش المواطن كما اشار الى الترتيبات الامنية الجارية لتأمين امتحانات الاساس وتطبيق الاشتراطات الصحية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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