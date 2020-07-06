عقوبات بريطانية قاسية تستهدف سعوديين متورطين في قتل خاشقجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قالت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الاثنين، إن أول عقوبات ستفرضها بريطانيا تستهدف سعوديين من المعتقد بأنهم ضالعون في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن بلاده ستفرض عقوبات على 20 سعوديا من المعتقد أنهم متورطين في قضية خاشقجي.

كما ذكر الوزير أن بلاده ستفرض عقوبات أيضا على 25 روسيا تقول إنهم شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي سيرجي ماغنيتسكي، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال وزير الخارجية، دومينيك راب،: “أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرغي ماغنيتسكي المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا”.

وأضاف: “كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي الوحشية”.