تركيا تتوعد الاتحاد الأوروبي بالرد حاسم إذا اتخذ ضدها إجراءات جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، إن تركيا سترد بإجراءاتها الخاصة إذا فرض التكتل مزيدا من العقوبات عليها.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو بعد لقائه بمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وذلك بحسب وكالة “رويترز”.

وأضاف جاويش أوغلو، في مؤتمر صحفي مع بوريل في العاصمة التركية: “إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات إضافية ضد تركيا، سيتعين علينا الرد على ذلك”.

كما وجه جاويش أوغلو انتقادا حادا للاتحاد الأوروبي لعدم وفائه بوعوده وربطه بين قضايا مثل النزاع القبرصي باتفاق خاص بالمهاجرين لعام 2016.

وقال إن تركيا لن تسمح لنفسها بأن تُحتجز رهينة لدى اليونان وقبرص ودعا التكتل لأن يكون “وسيطا نزيها”.