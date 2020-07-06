اول شحنة صادر ذهب بعد الإجراءات الجديدة بقيمة 50 مليون دولار

الخليج 365 : أعلن امين مال اتحاد الغرف التجارية هيثم تبيدي عن تدشين أول شحنة صادر ذهب بعد الإجراءات الاخيرة وتفعيل نظام النافذة الواحدة خلال هذا الاسبوع الخميس بواقع طن ذهب بقيمة ٥٠ مليون دولار كدفعة أولى وستتوالى الشحنات تباعا في مقبل الأيام. وطالب تبيدي الجهات ذات الاختصاص بتسهيل وتسريع كافة الإجراءات المتعلقة بصادر الذهب حتي يقوم القطاع بالمساهمة في انخفاض اسعار الصرف وتوفير الاحتياجات من السلع الضرورية وانعكاس ذلك في سهولة حصول المواطن علي الاحتياجات الاساسية بسهولة ويسر. كاشفا عن وجود كميات كبيرة من الذهب جاهزة للتصدير سيكون لها الأثر الاقتصادي الكبير في تحسين معاش الناس.

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