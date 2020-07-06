زراعة (3.5) ألف فدان بالجنيد

الخليج 365 :

أعلن مدير عام إدارة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية، المهندس محمد هارون عثمان، استعداد إدارته لإجراء كافة عمليات الصيانة وتوفير قطع الغيار والاسبيرات المطلوبة لطلمبات الجنيد النيلية، مشيراً الى أنها تعمل بكفاءة متدنية نسبة لانتهاء عمرها الافتراضي، إذ بلغت 40 سنة، وقال عثمان إن الوزارة أوصت المزارعين والإدارة الزراعية بعدم الزراعة هذا الموسم، ونوهت المزارعين بعدم الدخول في مخاطرة بزراعة محاصيل العروة الصيفية إلا بعد التزامهم بتحمُّل كامل المسؤولية في حالة الإصرار على الزراعة، مبيناً أن الوزارة اتفقت معهم لزراعة 3500 فدان فقط هذا الموسم بمحصول الذرة، وذلك بعد تمكُّن الوزارة من صيانة وتشغيل وحدتين خلال اليومين الماضيين، وكشف عن الشروع في إحلال طلمبات الحداف ود الفضل في نوفمبر القادم لتتمكّن الوزارة من ري جميع مساحة المشروع البالغ قدرها 45 ألف فدان خلال الموسم الزراعي القادم 2021 – 2022م.

وفي ذات السياق، أكد مدير الطلمبات بالري، جاهزيتهم لمتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لطلمبات الجنيد النيلية حتى موسم الحصاد لهذا الموسم.

من جانبهم، عبّر مزارعو الحداف ود الفضل، عن رضائهم التام لمجهودات الري في تشغيل الطلمبات، وأكدوا التزامهم بزراعة المساحة المُتّفق عليها.