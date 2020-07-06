قائمة بـ(720) ضابطاً بالشرطة.. بينهم (3) لواءات على طاولة البرهان لإعادتهم إلى الخدمة

التاريخ: 06-يوليو-2020
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كشفت مصادر بأن لجنة إعادة المفصولين وجبر الضرر المُشكّلة من مجلس الوزراء، دفعت بقائمة تضم (720) ضابطاً بالشرطة، بينهم (3) برتبة اللواء لإعادتهم إلى الخدمة، على طاولة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وأبلغت المصادر صحيفة (السوداني) بأن القائمة وصلت للبرهان في 9 يونيو الماضي وهو بصدد التوقيع عليها واعتمادها، وأشارت ذات المصادر إلى أن هناك ضباطاً مفصولين سيتم تعويضهم مادياً بسبب الأعمار.
ورجّحت المصادر أن يُشكِّل الضباط المتوقع إعادتهم للخدمة، نواة لتكوين إدارة الأمن الداخلي للشرطة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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