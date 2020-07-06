وزارة العدل تصدر قرارات عاجلة لتعزيز سيادة القانون فى نيرتتي

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أكد وزير العدل مولانا نصرالدين عبدالباري ان وزارته تولى قضايا الولايات اهتماماََ خاصاََ معلناً إتخاذ قرارات عاجلة لتعزيز مبدأ سيادة حكم القانون ومنها الاتفاق على انشاء محكمة عامة في نيرتتي وإرسال ثلاثة وكلاء نيابة للمنطقة وذلك في إطار حرص وزارة العدل على نشر مؤسسات العدالة في كل ولايات ومحليات السودان وذلك للمساهمة في ضبط وحسم المتفلتين والمجرمين وتقديمهم للمؤسسات العدلية .

وتعهد وزير العدل لدى مخاطبته اليوم المعتصمين في نيرتتي بمحلية غرب جبل مرة وفق ( سونا) بحصر حمل السلاح على المنتمين للقوات النظامية مؤكدا على ضرورة نزع السلاح من أيدي المواطنين وحصره في يد المؤسسات العسكرية والأمنية وقال إن وجود الأسلحة في كل الأيدي يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار الأمني ويفاقم من المشكلات .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )