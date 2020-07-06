تنظيم فجر الغد الهلالي يزور جكسا

سجل تنظيم فجر الغد الهلالي بقيادة رئيس التنظيم محمد عثمان كوارتي وأعضاء التنظيم وعدد من الزملاء الاعلاميين زيارة لاسطورة الهلال كابتن نصرالدين عباس جكسا في منزله للاطمئنان على صحته في إطار زيارات عدة لعدد من قدامى لاعبي الهلال ورموز الهلال و رحب كابتن جكسا بالوفد وأشاد وفق صحيفة أخر لحظة بالزيارة شاكرا ووقف من خلال الوفد على تنظيم فجر الغد الهلالي وبرنامجه واشاد بالفكرة وكل من يتقدم ويريد خدمة الهلال

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وقال الكابتن انه مع اي مجموعة تتقدم وتريد خدمة الهلال وفي النهاية البرامج تفرض نفسها و من ياتي بالمجلس وتمنى لهم التوفيق

وفي الختام أهدى لهم كابتن جكسا احد مؤلفاته .معروف ان كابتن جكسا هو رئيس تنظيم قدامى لاعبي الهلال و الرياضيين عامة وناشط في الكتابة الصحفية واسس صحيفة رياضية ومجلة ومن أوائل المدربين اصحاب الشهادات الرفيعة وقام بتدريب الهلال والمنتخب الوطني ورفض عروض كثيرة لتدريب فرق بخلاف الهلال..وكان من أميز النجوم وحقق مع السودان امم افريقيا ٧٠ وقاد السودان في الأولمبياد ويعتبر صاحب الهدف الوحيد للسودان.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )