(8) إصابات كورونا وتزايد حالات الشفاء بالبحر الأحمر

التاريخ: 06-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة سجلت ولاية البحر الاحمر ٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الاصابات تراكميا الي ١٨٠ إصابة وذلك حسب التقرير الوبائي الصادر من الادارة العامة للطوارى ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الاحمر.ليومي الاول والثاني من يوليو وفق صحيفة أخر لحظة Advertisements و تماثلت للشفاء ٤ حالة ليرتفع تراكمي الشفاء الي ٧٢ حالة فيما سجلت الحالات النشطة ٨ ليرتفع التراكمي الي ٧١ حالة ٠ فيما بلغت تراكمي الوفيات ٣٧ حالة وشددت الوزارة الي ضرورة الالتزام والتقييد بقانون الطواري الصحية وتطبيق الإرشادات الوقائية والابتعاد عن التجمعات والبقاء بالمنازل الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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