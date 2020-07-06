استجواب بكري حسن صالح في قضية إعدام ضباط حركة (28) رمضان

التاريخ: 06-يوليو-2020
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كشفت مصادر عن استجواب النيابة العامة لنائب البشير الاسبق بكري حسن صالح في قضية إعدام ضباط حركة (28) رمضان.
وقالت المصادر، وفق صحيفة السوداني إن بكري مثل أمام اللجنة المشكلة بواسطة النيابة لتحديد المسؤولية الجنائية في إعدام (29) ضابطاً من القوات المسلحة رمياً بالرصاص عام 1990 ودفنهم في مقبرة جماعية لا تزال مجهولة حتى اللحظة، على الرغم من تحديد نطاقها الجغرافي.
واستجوبت اللجنة أمس الأحد، الرئيس المعزول عمر البشير في ذات القضية،
بيد أن المصادر أكدت رفضه التعاون وادلائه بأية معلومات حول محاكمة الضباط وحثيثات إعدامهم وكان النائب العام تاج السر الحبر، قد أعلن استماعهم لاكثر من ٣٠ شاهداً في البلاغ ووصولهم إلى مرحلة تحديد المسؤولية الجنائية وتوجيه الاتهام.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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