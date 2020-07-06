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الإثنين 6 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الناظر محمد الأمين ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة بحضور موسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق.
وأوضح الناظر ترك في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور مع أعضاء مجلس السيادة الانتقالي حول سبل تحقيق التنمية والسلام العادل الذي يلبي تطلعات جميع مكونات أهل الشرق باعتباره بوابة السودان.
وقال ناظر عموم الهدندوة إن الخطوات التي تم الاتفاق حولها مع أعضاء مجلس السيادة تمثل السبيل والمخرج الوحيد الذي يرضي أهل الشرق ويؤمن عملية السلام الجارية الآن بالبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. لقاء هام بشأن سبل تعزيز التنمية والسلام بشرق السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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