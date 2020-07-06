عاجل.. لقاء هام بشأن سبل تعزيز التنمية والسلام بشرق السودان

الإثنين 6 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم الناظر محمد الأمين ترك ناظر عموم قبائل الهدندوة بحضور موسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق.

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وأوضح الناظر ترك في تصريح صحفي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور مع أعضاء مجلس السيادة الانتقالي حول سبل تحقيق التنمية والسلام العادل الذي يلبي تطلعات جميع مكونات أهل الشرق باعتباره بوابة السودان.

وقال ناظر عموم الهدندوة إن الخطوات التي تم الاتفاق حولها مع أعضاء مجلس السيادة تمثل السبيل والمخرج الوحيد الذي يرضي أهل الشرق ويؤمن عملية السلام الجارية الآن بالبلاد.