في مشروع بملايين الدولارات النيابة تلاحق المتعافي

كشف عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح ، عن أن الوزير الأسبق د. عبد الحليم المتعافي مطلوب أمام النيابة، بسبب تقديمه مقترحا لدراسة جدوى للحكومة السابقة بمبلغ 250 مليون دولار لقيام مشروع مصنع سكر مشكور بمشاريع الاعاشة بولاية النيل الأبيض مع شركة هندية، وأضاف وجدي ان وزارة المالية كانت الضامن.

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وبحسب صحيفة آخر لحظة، قدمت مبلغ (25) مليون دولار، ولم يقم اي مشروع.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)