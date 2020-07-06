التاريخ: 06-يوليو-2020
0 مشاهدة
كشف عضو لجنة ازالة التمكين وجدي صالح ، عن أن الوزير الأسبق د. عبد الحليم المتعافي مطلوب أمام النيابة، بسبب تقديمه مقترحا لدراسة جدوى للحكومة السابقة بمبلغ 250 مليون دولار لقيام مشروع مصنع سكر مشكور بمشاريع الاعاشة بولاية النيل الأبيض مع شركة هندية، وأضاف وجدي ان وزارة المالية كانت الضامن.
وبحسب صحيفة آخر لحظة، قدمت مبلغ (25) مليون دولار، ولم يقم اي مشروع.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر في مشروع بملايين الدولارات النيابة تلاحق المتعافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.