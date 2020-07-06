أزمة مياه حادة تضرب مدن الوادي الأخضر

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طالب مواطنو مدن وحدة الوادي الأخضر الإدارية صندوق الإسكان بولاية الخرطوم باسترداد الخط الجنوبي لمياه الشرب من هيئة مياه ولاية الخرطوم.

ونقل مسؤول الخدمات بمدينة الصحافيين الطيب محمد خير عن المهندس ممثل الهيئة قوله إن الأخيرة قامت بتحويل مياه الخط الجنوبي إلى قرى ممتدة حتى منطقة رام الله. وانشات خط مياه شمالي لمد مواطني مدن الوادي الاخضر بالمياه.

وأشار الطيب إلى أن حديث المهندس كان في اجتماع محضور في الوادي الاخضر لحل أزمة المياه ضم ممثلي لجان الخدمات بمدن (الصحافيين- 21- 15) والمدير التنفيذي للوحدة الإدارية ومهندس الهيئة نفسه.

وأوضح مسؤول الخدمات بمدينة الصحافيين في تصريح صحفي بحسب صحيفة آخر لحظة، أن الخط الشمالي بات لا يجلب مياه شرب بسبب تعديات سكان القرى المجاورة عليه وخرقهم له 9مرات’ وابان أن الهيئة بعد أن تركت إدارة آبار المياه بمنطقة التلال لصندوق الإسكان قامت بتحويل الخط الجنوبي للقرى آنفة الذكر.

وبدات أزمة المياه في مدن الوادي الاخضر منذ اشهر خلت لكنها ااستحكمت حلقاتها في الآونة الأخيرة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)