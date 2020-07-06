مؤتمر البجا المعارض يحذر من محاولات تغييب الشرق

حذر مؤتمر البجا المعارضمن غياب أو محاولة تغييب شرق السودان في وقت تدخل فيه البلاد ما اسماها
(مرحلة التأسيس الثانية) وقال أن غياب الشرق او تغييبه ليس في مصلحة الوحدة الوطنية.
ودعا رئيس مؤتمر البجا المعارض اسامة سعيد في بيان بحسب صحيفة آحر لحظة، كل الفاعلين السياسيين ولجان المقاومة والادارة الاهلية في شرق السودان الي كلمة سواء و للمشاركة في إستحقاقات مسار الشرق وقال نمد أيادينا بيضاء للجميع. وشدد على ضرورة وضع حد لإسترخاص دماء أهلهم في النوبة والبني عامر .
وامتدح اسامة حكومة الثورة ممثلة في رئيسي واعضاء مجلسي السيادة والوزراء ورئيس وأعضاء وفد التفاوض سوف يسجل التاريخ لمواقفهم الداعمة لتحقيق السلام مشيرا الي ان التاريخ سيسجل لهم ذلك. مؤكدا أن الجماهير قالت كلمتها بوضوح في مليونية ٣٠ يونيو وهي السلام أولاً وثانياً وثالثاً .
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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