عضو لجنة إزالة التمكين “من لا يخاف من شعبه يجب ان لايتقلد منصب عام”

التاريخ: 06-يوليو-2020
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قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح “من لا يخاف من شعبه يجب أن لا يتقلد أي منصب عام” .
وأشار وجدي في منشور له على حسابه بالفيسبوك معنون ب (تفكيك دولة التمكين)، (الإثنين) بحسب صحيفة أول النهار، “نحن نهاب شعبنا ونحترمه ونسير فيما يريد وننفذ ما يريد” ، وزاد : لسنا أوصياء على شعبنا نحن خدام له، وهو السيد ونعمل على تحقيق اهداف ثورته”.
ومضي وجدي بالقول : هذه ليست منقصة وانما حد فاصل بين عقلية النظام البائد المتسلط على الشعب وبين الثورة”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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