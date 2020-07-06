عضو لجنة إزالة التمكين “من لا يخاف من شعبه يجب ان لايتقلد منصب عام”

قال القيادي بقوى الحرية والتغيير عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح “من لا يخاف من شعبه يجب أن لا يتقلد أي منصب عام” .

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وأشار وجدي في منشور له على حسابه بالفيسبوك معنون ب (تفكيك دولة التمكين)، (الإثنين) بحسب صحيفة أول النهار، “نحن نهاب شعبنا ونحترمه ونسير فيما يريد وننفذ ما يريد” ، وزاد : لسنا أوصياء على شعبنا نحن خدام له، وهو السيد ونعمل على تحقيق اهداف ثورته”.

ومضي وجدي بالقول : هذه ليست منقصة وانما حد فاصل بين عقلية النظام البائد المتسلط على الشعب وبين الثورة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)