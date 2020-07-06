الجزيرة : قصة نجاح للحد من إنتشار كورونا بالعمارة كاسر

وصف دكتور إيهاب عبد الله التوم مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة تجربة أهالي منطقة العمارة كاسر بمحلية الحصاحيصا في التصدي لجائحة كورونا بالمميزة وقصة نجاح كبير للحد من إنتشار فايروس كورونا .

وكشف إيهاب في تصريح بحسب سونا عن وقوفه ميدانيا علي العمل الذي تم بالمنطقة عندما سجلت 13 حالة إصابة بفايروس كورونا حيث قام شباب المنطقة بإلزام جميع أهل المنطقة بالبقاء في منازلهم لمدة 15 يوما وتوصيل جميع طلباتهم وإحتياجاتهم الضرورية اليومية من الأكل وتوفير العلاج مجانا بمساعدة أبناء العمارة كاسر العاملين في الخرطوم والخارج بجانب متابعة لصيقة للمرضي عن طريق طبيبة وعزل حالات الإشتباه في أماكن مجهزة حيث لم تسجل أي حالة وفاة بسبب كورونا.

وجدد إيهاب إشادته بكافة الشباب الذين وقفوا وراء هذا العمل الكبير الجدير بالإحترام والتقدير ويجسد عظمة ووعي مواطن العمارة كاسر معربا عن أمله أن تنفذ التجربة في كل مناطق ولاية الجزيرة حتي نصل لولاية خالية من اي حالة إصابة بفايروس كورونا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)