الثروة الحيوانية تجهز 500 ألف رأس ضأن لتصديرها للسعودية

أعلن دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي عن تجهيز 500 ألف رأس من الضأن في المحاجر للتصدير للمملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء فترة التحجير.

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وقال في تصريح بحسب سونا اليوم، أن صادرات اللحوم بلغت 5 آلاف و837 طنا و763 كيلو جراما صدرت للسعودية، مصر سلطنة عمان الإمارات قطر البحرين الكويت والاردن.

وتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة كبيرة في حركة الصادرات وانسيابها للسوق السعودي ودول الخليج.

وأشار إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق للمواشي السودانية، مؤكدا أن الصادر يدعم خزينة الدولة بالعملات الحرة.

وبلغت صادرات المواشي الحية للسعودية منذ إستئناف الصادر في مارس 450 ألف من جملة الصادر البالغة 735 ألف و452 رأسا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)