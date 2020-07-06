التاريخ: 06-يوليو-2020
0 مشاهدة
أعلن دكتور علم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي عن تجهيز 500 ألف رأس من الضأن في المحاجر للتصدير للمملكة العربية السعودية وذلك بعد انتهاء فترة التحجير.
وقال في تصريح بحسب سونا اليوم، أن صادرات اللحوم بلغت 5 آلاف و837 طنا و763 كيلو جراما صدرت للسعودية، مصر سلطنة عمان الإمارات قطر البحرين الكويت والاردن.
وتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة كبيرة في حركة الصادرات وانسيابها للسوق السعودي ودول الخليج.
وأشار إلى أن السعودية تعد من أكبر الأسواق للمواشي السودانية، مؤكدا أن الصادر يدعم خزينة الدولة بالعملات الحرة.
وبلغت صادرات المواشي الحية للسعودية منذ إستئناف الصادر في مارس 450 ألف من جملة الصادر البالغة 735 ألف و452 رأسا.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الثروة الحيوانية تجهز 500 ألف رأس ضأن لتصديرها للسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.