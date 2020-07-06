ملتقي المدراء التنفيذيين لمحليات الخرطوم غدا بديوان الحكم الاتحادي

التاريخ: 06-يوليو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تبدأ بوزارة الحكم الاتحادي في التاسعة من غد الثلاثاء جلسات ملتقي المدراء التنفيذيين لمحليات ولاية الخرطوم حيث يخاطب الملتقي الدكتور يوسف ادم الضى وزير الحكم الاتحادي. يناقش الملتقى الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بحسب سونا، قضايا الخدمات وتنظيم العلاقات بين أجهزة الحكم اللامركزي وذلك خلال الفترة (7-9)من يوليو الجاري بالقاعة الكبري الوزارة .

والدعوة موجهه لكل الأجهزة الاعلامية المقروة والمسموعة والمرئية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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