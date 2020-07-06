ترتيبات لتصدير طن ذهب بقيمة (50) مليون دولار

التاريخ: 06-يوليو-2020
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اعلن امين مال اتحاد الغرف التجارية هيثم تبيدي عن تدشين اول شحنة صادر ذهب بعد الإجراءات الاخيرة، وتفعيل نظام النافذة الواحدة، منتصف يوليو الحالي.
وقال في تصريح صحافي بحسب صحيفة السوداني اليوم (الاثنين) ان الشحنة ستكون زنة طن ذهب بقيمة ٥٠ مليون دولار، كدفعة اولي وستتوالى الشحنات تباعا في الفترة المقبلة.
وطالب تبيدي، الجهات المختصة بتسهيل وتسريع كافة الإجراءات المتعلقة بصادر الذهب، حتي يقوم القطاع بالمساهمة في انخفاض اسعار الصرف وتوفير الاحتياجات من السلع الضرورية، وانعكاس ذلك في سهولة حصول المواطن على الاحتياجات الاساسية بسهولة ويسر، لافتا الى وجود كميات كبيرة من الذهب جاهزة للتصدير ، متوقعا با ن بكون لها الاثر الاقتصادي الكبير، في تحسين (معاش الناس).
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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