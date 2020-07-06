عاجل.. حمدوك يشكل لجنة تنفيذية للتنسيق مع بعثة يونيتامس

الإثنين 6 يوليه 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أصدر رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي الدكتور عبد الله حمدوك القرار رقم (228 ) للعام 2020 بتشكيل لجنة تنفيذية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة ( يونيتامس) المتكاملة لدعم الإنتقال في السودان تحت إشراف السفير عمر مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء وممثلي وزارات الخارجية ، الداخلية ، الحكم الإتحادي ، المالية والتخطيط الإقتصادي ، العمل والتنمية الاقتصادية بجانب ممثلي هيئة الإستخبارات العسكرية ، جهاز المخابرات العامة ، مفوضية نزع السلاح والتسريح ، مفوضية العون الإنساني الى جانب عدد من السفراء.



وأوضح القرار ان مهام وإختصاصات اللجنة تتمثل في التنسيق المباشر بين حكومة السودان وبعثة ( يونيتامس) على المستويين الأتحادي والولائي في مجالات عملها وتحديد تفاصيل إحتياجات السودان من الدعم وفق ما جاء بخطاب حكومة السودان للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020. وتؤول للجنة المهام التي كانت تضطلع بها الآلية الوطنية للتنسيق مع اليوناميد بما في ذلك متابعة وتصفية وإنسحاب بعثة اليوناميد الى جانب متابعة إجراءات التجديد السنوي لبعثة ( يونيتامس) من قبل مجلس الامن ورفع توصيات للحكومة في هذا الصدد.

وتضمن القرار هيكل اللجنة الذي يشمل الإدارة السياسية ، إدارة السلام وبناء السلام ، إدارة القضايا الإقتصادية والإجتماعية ، إدارة الدعم ( مالي، إداري، معلوماتي ومراسمي ) وسلطات اللجنة التي تتمثل في تكوين لجان مساعدة حسب مقتضى الحال والإستعانة بمن تراه مناسبا لمساعدتها على أداء مهامها .

وفيما يلي نص القرار

رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي :

بعد الإطلاع على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 70) لسنة 2019، وبناء على ما دار في جلسته رقم (16) بتاريخ 8/6/2020 أصدر القرار الآتي:

تشكيل اللجنة

رئيس مجلس مجلس الوزراء الأنتقالي :

بعد الإطلاع على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة 2019، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 70) لسنة 2019 وبناءً على مادار في جلسته رقم (16) بتاريخ 8/ 6/ 2020

1-السيد/ وزير شؤون مجلس الوزراء مشرفاً

2-السيد/ السفير(م)عمر الشيخ الحسين منسقاً وطنياً ورئيساً للجنة

3-السيد / ميرغني عبدالله جلود عضواً

4-السيد/ السفير(م) محمد شريف عبدالله عضواً

5- الأستاذة/ سامية أحمد نهار عضواً

6- السيد / ممثل وزارة الخارجية عضواً

7- السيد/ ممثلوزارة الداخلية عضواً

8- السيد/ ممثل وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي عضواً

9- السيد/ ممثل وزارة الحكم الإتحادي عضواً

10- السيد/ ممثل وزارة العملوالتنمية الإجتماعية عضواً

11- السيد/ ممثل هيئة الاستخبارات العسكرية عضواً

12- السيد/ ممثل جهاز المخابرات العامة عضواً

13- السيد / ممثل مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج عضواً

14- السيد/ ممثل مفوضية العون الإنساني عضواً

15- السيد/ ممثل مفوضية السلام عضواً

16- السيد/ جلال الدين داؤود محمد عضواً

(2) يكون أعضاء اللجنة مفرغين تماما لعمل اللجنة

(3) يكون السيد / وزير الدولة بوزارة الخارجية قناة الإتصال بين اللجنة والوزارة

مهام وإختصاصات اللجنة

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(4) تكون للجنة المهام والإختصاصات التالية :

أ/ التنسيق المباشر بين حكومة السودان وبعثة اليونيتامس على المستويين الإتحادي والولائي في مجالات عملها وتحديد تفاصيل إحتياجات السودان من الدعم وفق ماجاء بخطاب حكومة السودان للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير 2020م

ب/ تؤول للجنة المهام التي كانت تضطلع بها الآلية الوطنية للتنسيق مع اليوناميد بما في ذلك متابعة تصفية وإنسحاب بعثة اليوناميد

ج/ التفاوض حول مسودة إتفاقية وضع البعثة ومتابعة تنفيذها

د/ متابعة إجراءات التجديد السنوي لبعثة اليونيتامس من قبل مجلس الأمن ورفع توصيات للحكومة في هذا الصدد.

هيكل اللجنة

(5) دون الإخلال بالمهام والإختصاصات المنصوص عليها بعاليه

تضم اللجنة الإدارات التالية :

أ/ الإدارة السياسية .

ب/ إدارة السلام وبناء السلام .

ج/ إدارة القضايا الإقتصادية والإجتماعية .

د/ إدارة الدعم ( مالي، إداري، معلوماتي ومراسمي)

سلطات اللجنة

(6)

1/ الإطلاع على الوثائق الضرورية ذات الصلة بعملها .

2/ تكوين لجان مساعدة حسب مقتضى الحال.

3/ الإستعانة بمن تره مناسباً لمساعدتها على أداء مهامها

تقارير اللجنة

(7) ترفع اللجنة عبر المشرف تقارير شهرية للسيد / رئيسالوزراء

مقر وسكرتارية اللجنة

(8) يتم تخصيص مقر خاص للجنة وسكرتارية دائمة

ميزانية اللجنة

(9) توفر وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي الإعتمادات المالية لتسيير عمل اللجنة .

(10) على وزارات شؤون مجلس الوزراء والخارجية والمالية والتخطيط الإقتصادي والجهات المعنية الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار .

صدر تحت إسمي وتوقيعي في اليوم 14 من شهر ذي القعدة 1441 الموافق اليوم 5 يوليو 2020.

د. عبد الله ادم حمدوك

رئيس مجلس الوزراء