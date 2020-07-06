مبادرة لتخفيف أعباء المعيشة عبر بيع (104) سلعة بسعر المصنع

الخليج 365 :

أعلنت شركة عيد التجارية للأنشطة المتعددة عزمها بيع أكثر من 104 سلعة بسعر المصنع مع هامش ربح شاملة جميع احتياجات الاسر اليومية في وقت أكدت فيه أن الأسعار أقل من السوق .

وكشف المدير التنفيذي لمبادرة شركة عيد لتخفيف الأعباء المعيشية الأستاذ محمد عيد في تصريح لسونا استعداد المبادرة لفتح فروع للبيع المباشر في كل ولاية الخرطوم بالتنسيق مع لجان التغيير والخدمات في الأحياء .

واشار في تصريحات صحفية إلي أن أسعار السلع يتم تغييرها بحسب زيادات المصانع والشركات وليس زيادات الدولار او السوق كما يعلل كثير من التجار .

ولفت الي ان المبادرة ستعمل علي وضع الاسعار في كل سلعة لضمان الشفافية .

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واشاد بدور لجان التغيير والخدمات بحي المزاد جنوب ولجنة الخدمات والتغيير بحي كافوري مربع ( 9 ) لشروعهما في فتح خيمه للبيع المباشر وثمن دور المبادرة في توفير كثير من السلع لمواطني محلية بحري اثناء فترة اغلاق الاسواق داعياالمواطنين محاربة غلاء اسعار السلع في الأسواق والتركيز علي أسعار المصنع .

وقال أن المبادرة مستعدة لتوفير آلـ 104 سلعة بجميع أحياء الولاية بالتنسيق مع لجان الخدمات والتغيير في الاحياء .

ومن جانبه قال المدير العام للمبادرة مصطفي عيد أن المبادرة قامت بالعديد من المشاريع الخدمية المتمثلة في إصحاح البيئة وتوزيع الكمامات والمعقمات فضلا عن مساعدة الأسر المتعففه وقطع بإمكانية عمل هذه المشاريع الخدمية وأكثر بجميع أحياء ولاية الخرطوم في حال تم فتح خيمة للمبادرة لتخفيف أعباء المعيشه في كل

حي .

وقال أن أبواب الشركة بكافوري مربع 9 مفتوحة لكل لجان التغيير والخدمات فقط بغرض التنسيق معهم لفتح خيمة للبيع المباشر بسعر المصنع في كل حي