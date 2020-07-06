الري: زراعة 3 محاصيل في آن واحد أثرت على إنسياب المياه

الخليج 365 : اكد مدير ادارة عمليات الري بوزارة الري المهندس عبد السلام محمد صالح ان الوزارة التزمت بفتح مياه الري من خزان سنار لمشروع الجزيرة في الخامس من يونيو المنصرم موضحا ان المياه انسابت في كل قنوات المشروع الا ان العمليات الزراعية للعروة الصيفية لم تكن بدأت في مشروع الجزيرة في ذلك التاريخ، لاسباب شح الجازولين واسباب متعلقة بالتحضيرات الاخرى.

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