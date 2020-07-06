استمرار الكاردينال.. بقلم معاوية عيسى

الخليج 365:

* بعيدا عن سياسة الضد أو مع دعونا نحكم صوت العقل ونسأل بكل صراحة ووضوح وشجاعة

من الذي يستطيع أن يقود الهلال في الفترة الانتقالية القصيرة التي لا تتجاوز الثلاثة أشهر كحد اقصي للجنة التطبيع التي يتوقع أن تخرج للعلن بعد انتهاء فترة مجلس الكاردينال

* وهل في إستطاعة اي رئيس يكون بديلا لاشرف أن بنجز ويحقق العديد من الملفات المهمة والعاجلة في الفترة القادمة وهي ملف التسجيلات والانتدابات في خلال هذه المدة القصيرة

* الواقع والحقيقة الماثلة التي لا يمكن أن نتهرب منها وندفن رؤوسنا في الرمال هي استمرارية الكاردينال كرئيس للجنة التطبيع شريطة أن يتم تدعيم المجلس بكوادر جديدة يتوافق عليها أهل الهلال من أقطاب وتنظيمات

* لقد صبر شعب الهلال علي الكاردينال سبعة سنين عجاف ولن يصعب عليه أن يمد حبال الصبر لثلاثة أشهر قادمة لان التحرر والخلاص من عهد هذا المجلس لن يكون الا عبر النظام الأساسي الجديد بإشراف اللجنة القانونية لاتحاد الكرة التي هي احرص ما تكون لتطبيق القانون والعدل وإعادة الحق المسلوب لاهل الهلال

* صناديق الاقتراع هي المحك والفيصل لإرساء الممارسة الديمقراطية ولضمان نزاهة العضوية والشفافية نقولها بالصوت العالي اذا لم تتم انتخاب لجنة الانتخابات من داخل الجمعية العمومية من خيرة أبناء الهلال من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والأمانة فلن نضمن انتخابات حرة ونزيهة

* وأي عضو في نادي الهلال اذا لم يشارك في جمعية تعديل النظام الأساسي فلا يلومن الا نفسه وبعدها لن ينفع النحيب والبكاء

* بدلاعن تهدر التنظيمات والكيانات جهدها ووقتها في قضايا انصرافية ومحمد حلفا قال وشداد قال عليها أن تستعد للجهاد الأكبر وهو قيام انتخابات حرة ونزيهة بشعار لا للاقصاء

* * تكريم فزع تكريم للاعلام **

* في كل يوم يثبت الاخ الكريم محمد عثمان كوارتي انه انسان نبيل وجميل بمبادراته ومواقفه ودعمه ومساهماته التي يقدمها لأهل الوسط الرياضي

* بالأمس وفي مكتبه الانيق بضاحية قاردن سيتي تم تكريم الزميل وصاحب القلم الرصين الاستاذ عبدة فزع بحضور نفر كريم من الزملاء وشباب تنظيم فجر الغد

* لم يكتفي كوارتي بهذا التكريم فقط وإنما أعلن تكفله بسفر فزع إلي روسيا لتلقي العلاج بعد أن تسبب مرض السكري اللعين في تدمير خلايا الشبكية بعينيه

* تكريم فزع هو تكريم لقبيلة الإعلام وتكريم لكل صاحب قلم رصين افني زهرة شبابه في خدمة بلاط صاحبة الجلالة بكل تفاني وإخلاص وتجرد

اتجاهات اخيرة

* رغم اننا ظللنا ننتقد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية حسن برقو في الفترة الماضية بسبب ظهوره الكثير والمتكرر في أجهزة الإعلام دون أن تحقق المنتخبات الوطنية اي انجاز يذكر لكن هذا لا يمنعنا أن نشيد بجهوده وعمله الدوؤب خلال اليومين الماضيين من أجل التجهيز والتحضير بأستئناف أعداد المنتخب الوطني لبقية الاستحقاقات القادمة

* وللامانة الرجل حريص علي تهياة المناخ للجهاز الفني للقيام بعمله علي اكمل الوجه ولعل اجتماعه الاخير مع المساعدين الوطنيين والمساعي المبذولة لتجديد عقوداتهم تنصب في مصلحة الاستقرار الفني

* اذا عملت كل اللجان بهمة ونشاط برقو فلا شك سيتحقق الكثير من الإنجازات وعليه أن يقلل من الظهور اليومي في الإعلام حتي ينجز ويحقق الأهداف المرجوة

* لن نتردد ابدا أن نكون داعمين لاي عمل إيجابي في مصلحة المنتخبات والكرة ولن نتوقف عن النقد المستمر من أجل المصلحة العامة بلا إساءات أو تجريح

* وحقيقة يجب أن يعلمها السيد برقو لا اسامة عطا المنان ولا غيره يستطيع أن يملينا أو يحرضنا ضد اي شخص لانه بصراحة ليس لنا معه مصلحة شخصية حتي ندافع عنه بالباطل رغم يقيني وإيماني التام أن الرجل يكن لك كل تقدير واحترام وليس بينكما تنافس في كراسي الاتحاد أو السلطة لان أسامة اصبح رقما في الكرة السودانية شئنا أم أبينا ولا يحتاج الي صراع مع اي شخص حتي يعود مرة اخري

* بالقرب من مكتبك توجد الإدارة المالية وعليك أن تسجل لها زيارة وتتصفح الدفاتر والتصديقات في عهد مجلس معتصم جعفر وطيلة وجود أسامة في أمانة المال للتتأكد هل كان يمنحنا الهدايا والحوافز من مال الاتحاد أو كان يقطع لنا التذاكر للسفر مع المنتخبات الوطنية

* لن نخوض معركة بالوكالة ضد اي شخص ولن نطبل لاي شخص اذا لم يحقق انجاز

* والحمد لله من قبل ومن بعد عشنا وتربينا في كنف والد عظيم وأسأل مستشارك الإعلامي عصام طمل الذي نشأنا وترعرنا معه سويا

* وسؤال اخير أطرحه للاخ حسن برقو هل الصحفيين الذين يهاجمون أسامة عطا المنان وهم اقرب الناس اليك ويتهمونه بمعاداة ومحاربة الاتحاد هل يجرؤ أسامة أن يتهمك بتحريضهم ضده ام هي قناعاتهم الشخصية

* ما لكم كيف تحكمون