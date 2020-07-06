الكشف عن آخر تسجيل صوتي للفنانة رجاء الجداوي من داخل مستشفى العزل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف الفنان المصري عمرو محمود ياسين، يوم الأحد، عن آخر تسجيل صوتي بين الفنانة الراحلة رجاء الجداوي من مستشفى العزل قبل وفاتها، ووالدته النجمة شهيرة. ونشر عمرو يايسين على موقع “إنستغرام” مقطع صوتي لحديث دار بين رجاء الجداوي ووالدته شهيرة حيث بدا على الفنانة الراحلة التعب والمرض الشديد خلال التسجيل وقالت، “شهيرة، ربنا يباركلك في عمرو، ويفرح قلبك بيه، ويشفي الأستاذ، بدعيلكم من قلبي، وأنا في شدتي، وقولي لعمرو ألف مبروك، لا إله الا الله”، وفقا لموقع صحيفة “اليوم السابع”. وأرفق عمرو محمود ياسين المقطع الصوتي بتعليق قال فيه، “رجاء الجداوي لآخر لحظات حياتها تمارس إنسانيتها.. وتوزع طاقة حبها للناس.. وتقوم بواجبها تجاه أحبائها رغم مرضها وشدتها.. أد أيه رقيقة وحنينة وروحها طيبة رحمة الله عليها”. آخر كلمات لرجاء الجداوي كشفت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي عن الكلمات الأخيرة لوالدتها خلال فترة العزل الصحي والعلاج من فيروس كورونا المستجد. في لقاء مع برنامج ” ET”بالعربي قالت أميرة، “إن والدتها كانت لا تقول إلا الحمد لله ويارب راضية”. ووجهت أميرة الشكر للطاقم الطبي المسؤول على علاج والدتها، متابعة “كل الشكر لمن قاموا بخدمة أمي. حصلت على أفضل رعاية طيلة كل هذه الفترة. الشكر لجميع الطاقم الطبي والممرضات”. وتوفيت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، يوم الأحد 5 يوليو/تموز، عن عمر ناهز 86 عاما بعد تواجدها لمدة 43 يوما في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.