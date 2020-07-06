كشف حساب لخمس سنوات (1).. بقلم قسم خالد

الخليج 365:

و.. صدى التصريحات والمبادرة التي اطلقها حكيم الامة الهلال الاخ الحبيب طه على البشير لازال صداها يدوى في المجتمعات الهلالية ، فتلك الصرخة التي اطلقها حكيم الامة الهلالية بضرورة التكاتف للمرحلة المقبلة وجدت هوى في قلب كل هلالي يعشق هذا الكيان الكبير .

نعم كان من الضرورة ان يكون المجلس الحالي بقيادة الخديوي من ضمن المنظومة التي تشملها الدعوة ، لكن للاسف الشديد لم يجد الحكيم مدخلا للرجل ، فالخديوي اغلق كافة الابواب المؤدية لاتفاق هلالي شامل بتلك التصرفات التي ظل ينتهجها خلال فترته في خكم الازرق التي امتدت لخمس سنوات على التوالي لم يجن منها الهلال سوى مزيدا من التشتت والفرقة بفضل تلك التصرفات التي كانت هي العنوان الابرز لسنين حكمه التي شارفت على الختام .

والان انتهى كل شئ ، نعم انتهت تلك السنين بكل سؤاتها ، وبات الهلال الان على بعد خطوة واحدة ليودع الانصار تلك الحقبة الاليمة من تاريخ ناديهم الوضئ ، حقبة كان نواعنها الابرز التضليل ، كان عنوانها الابرز الوعود بلا تنفيذ ، كان عنوانها الابرز الاقصاء ، اقصاء الاهلة الشرفاء ،وكان الهلال شركة تتبع للرجل يحدد بنفسه مساراتها وكيف تدار دون ان يشاور احد .

عديد من القرارات اتخذها الرجل دون حتى ان يشاور بقية اعضاء مجلسه ، والسبب في ذلك ان الرجل يعشق ازلال الرجل مهما كانت مكانتهم ، وللاسف الشديد كان هولاء الاعضاء لا يبنثون ببنت شفة حرصا على الهلال وتماسكه ، لكن الرجل اعتقد واهما ان صمت هولاء ما هو الا خوفا وهلعا من تلك الاقلام التي سلطها على رقابهم طيلة سنوات حكمه .

ان سعينا لنحصي سؤاءت الرجل الادارية بالطبع نحن في حوجة ماسة لمجلدات ومجلدات حتى نحصيها ، لكننا سنشير لها عسى ولعل الذين ينصارونه الان يفقهون .

اقال الرجل المدير الفني للفريق لامين نداي عقب توشح الهلال بذهب دورة الشيخ زايد اكتوبر 2018 دون ان يشاور حتى اعضاء مجلسه المتواجدون معه بالامارات ، العن عن عموتة مدربا للفريق ، وبعد ان فشل في انتدابه خرج علينا بمبررات فطيرة لا تقنع حتى طفلا .

شطب حسين الجريف على الهواء مباشرة عبر قناته دون ان يستشير حتى المدير الفني للفريق ناهيك عن اعضاء مجلسه ، ومبرره في ذلك ان الجريف كان السبب الرئيس في خروج الهلال عربيا امام الوصل الاماراتي ، في سلوك لا يمكن ان يصدر من شخص يتولى منصب الرئيس في فريق بالروابط .

اقال العشرات من المدربين ، واستغني عن العشرات من اللاعبين ، حارب كل كباتن الهلال بداية من عمر بخيت ، مرورا بسيف مساوى ، ثم مدثر كاريكا ، ومحمد احمد بشير بشة .

اغلق ابواب النادي في وجه الاعضاء والرواد لمدة تزيد عن السنوات الخمس ، حارب اعضاء مجلسه ، ابعد نائبه ، وخطط لابعاد امينه العام فاستقال قبل ان يتم تجميده ، وفي عهده ابتعد معظم الاعضاء ، ابتعد الفريق صديق ، وصلاح عبدالرحيم ، ابتعد دكتور مدثر ، ومحمد هرون ، في عهد شغر منصب قدامي اللاعبين بوفاة الحبيب زغبير ، ولم يتبق في مجلسه غيره والدكتور حسن على عيسي ، وابوكلابيش ، حتى ممثل المناشط ابتعد ، في عهد بات الهلال ولاول مرة في تاريخه بدون امين عام ولا نائب رئيس ولا امين مال

اساء لرواد النادي اساءات بالغة ، حتى نال لقب الرئيس الاوحد الذي يسئ لوراد ناديه واطلق عليهم صفات قبيحة للغاية .

اخيرا اخيرا ..!

اشترى قناة الهلال ، نعم اشترى قناة الهلال لان ما قام به لا يمكن ان نطلق عليه سوى عملية شراء ، وتلك العملية للاسف الشديد بموافقة اعضاء المجلس ، والدليل على ذلك ان القناة لم ترفد خزينة الهلال حتى الان باي مليم منذ الانشاء وحتي الان ، ليس هذا فحسب بل ان الهلال خسر من تلك القناة قرابة الـ(300) مليون ،منها (298 ) مليون جنيه تكلفة النقل المباشر لتلك المسخرة التي كان بطلها المخلوع ، ومليار اخر تم سحبه من دخل مباريات الهلال نتيجة تعدي القناة على حقوق الغير ونقلها لاحدي مباريات الفريق في الدوري الممتاز بدون وجه حق .

اخيرا جدا ..!

في عهده بات الهلال بلا دخل ثابت ينعش خزينته ، نال مقدم خمس سنوات من مؤجري دكاكين الهلال ، ضلل شعب الهلال بالمشفي والنادي الاسري ، وصالة الالعاب ، ضللهم بساماتا والاخطر من ساماتا ، بات الهلال في عهده حقل تجارب للاعبين(انصاف المحترفين) والمدربين ، في عهده تم خصم ست نقاط كاملة من رصيد الفريق ،فذهبت البطولة للمريخ ، في عهده بات الهلال زبونا دائما للمحاكم الدولية نتيجة لعدم تسديده لحقوق اللاعبين والمدربين الاجانب الذي انتدبهم ولم يستفد منهم الهلال شئيا .

وغيرها وغيرها سنورده غدا باذن الله

اذهبوا فانتم الطلقاء